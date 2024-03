Borse UE chiudono in buon rialzo, Piazza Affari resta indietro con TIM

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Amplifon

STMicroelectronics

Saipem

DiaSorin

Telecom Italia

Azimut

Nexi

Pirelli

Ascopiave

Maire Tecnimont

Buzzi Unicem

Alerion Clean Power

Carel Industries

Ferragamo

Juventus

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -, mentre, risentendo delnel giorno della presentazione delalla comunità finanziaria.Per i resto, i mercati si sono accontentati dellenei prossimi mesi da parte della Fed e della BCE. La Presidente Lagarde ha ribadito che prosegue i processo disinflazionistico, ma occorrono maggiori dati per essere sicuri che i target di inflazione del 2% sarà centrato.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,34%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,48% a quota +133 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,61%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,71%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,77%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 33.419 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 35.557 punti. In moderato rialzo il(+0,25%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,34%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 7/03/2024 è stato pari a 3,83 miliardi di euro, con un incremento del 29,84%, rispetto ai precedenti 2,95 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,89 miliardi di azioni della seduta precedente a 2,92 miliardi.di Milano, troviamo(+5,87%),(+3,48%),(+1,94%) e(+1,66%).Pesanti vendite su, che ha chiuso a -23,79%.Sensibili perdite per, in calo del 5,90%.scende del 4,06%.Calo deciso per, che segna un -2,27%.del FTSE MidCap,(+6,57%),(+4,81%),(+3,65%) e(+2,93%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,80%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,80%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,51%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,44%.