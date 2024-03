Mercati europei cauti guardano alla BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee nel giorno in cui si attende il verdetto della BCE, in materia di tassi di interesse. Gli analisti prevedono che i tassi resteranno fermi al 4% e che un taglio dei tassi arriverà a giugno, ma attendono indicazioni dalla conferenza stampa, più tardi, della presidente della BCE, Christine Lagarde. terra' nel pomeriggio.Restando sul fronte della politica monetaria il, ha ribadito che la banca centrale non ritiene appropriati tagli dei tassi di interesse per l'immediato. Intanto dalla pubblicazione del Beige Book della banca centrale americana é emerso che le prospettive per la crescita economica futura rimangono positive, ma permangono anche le pressioni sui prezzi.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,09. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.155,6 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,60%.Invariato lo, che si posiziona a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,68%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,28%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,42%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,20%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.300 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 35.431 punti, sui livelli della vigilia.Sulla parità il(+0,07%); poco sotto la parità il(-0,54%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,83%.In luce, con un ampio progresso dell'1,75%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,08%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,91%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,98%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,29%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,11%),(+2,71%),(+2,43%) e(+2,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,55%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,20%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,84%.