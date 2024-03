Mercati prudenti, aspettano la BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, a metà seduta, aspettando il verdetto della BCE. Gli analisti prevedono che i tassi resteranno fermi al 4% e che un taglio dei tassi arriverà a giugno, ma attendono indicazioni dalla conferenza stampa, più tardi, della presidente della BCE,Restando sul fronte della politica monetaria il presidente della Federal Reserve,, ha ribadito che la banca centrale non ritiene appropriati tagli dei tassi di interesse per l'immediato. Intanto dalla pubblicazione deldella banca centrale americana é emerso che le prospettive per la crescita economica futura rimangono positive, ma permangono anche le pressioni sui prezzi.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Lieve aumento dell', che sale a 2.156,7 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil).Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,48% a quota +133 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,62%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,07%, poco mosso, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,16%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 35.540 punti, sui livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza(+5,23%),(+3,00%),(+1,06%) e(+1,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,19%, all'indomani della diffusione del nuovo Piano 2024-26 al netto della rete NetCo che sarà venduta a Kkr. I conti 2023 si sono chiusi con una perdita più dimezzata.Crolla, con una flessione del 4,01%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,07% sulla scia dei conti 2023 rilasciati prima dell'avvio del mercato.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,54%.di Milano,(+4,89%),(+4,02%),(+3,52%) e(+2,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,83%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,05%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,14%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.