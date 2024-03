Mercato americano positivo, Fed non lontana da fiducia per taglio tassi

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sta mettendo a segno un +0,39%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,00%. Balza in alto il(+1,56%); come pure, in rialzo l'(+1,1%).A confortare gli investitori sono le parole del presidente della Fed,, davanti alla Commissione bancaria del Senato: "Stiamo aspettando di essere più sicuri che l'inflazione si stia raggiungendo in modo sostenibile il 2%. Quando ne saremo convinti, e, sarà opportuno iniziare a ridurre il livello di restrizione per non spingere l'economia in recessione". La Federal Reserve non è "lontana" dal conseguire la fiducia nel calo dell'inflazione necessaria per iniziare a tagliare i tassi di interesse, ha sottolineato.Dall'altra parte dell’Atlantico, la presidente della BCEha indicato che Francoforte potrebbe essere in grado di allentare la politica monetaria a giugno.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+2,04%),(+1,75%) e(+1,17%).del Dow Jones,(+3,95%),(+2,03%),(+1,84%) e(+1,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,70%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,40%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,35%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+8,81%),(+6,70%),(+5,23%) e(+4,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,27%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,94%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,47%.