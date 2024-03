Prada, ricavi 2023 salgono a 4,7 miliardi di euro con forte performance Miu Miu

(Teleborsa) -, gruppo italiano del lusso quotato a Hong Kong, ha chiuso il 2023 conpari a 4,7 miliardi di euro, +17% rispetto al 2022, sostenuti dalla forte desiderabilità di Prada e Miu Miu. Le Vendite Retail sono state pari a 4,2 miliardi di euro, +17% rispetto al 2022, con una performance molto positiva nel Q4 pari a +17%. Viene segnalata un "forte momentum per Miu Miu", con una crescita Retail pari a +58% anno su anno.La società segnala un ulteriore miglioramento della redditività conal 22,5%, pari a 1,1 miliardi di euro. L'di Gruppo è stato pari a 671 milioni di euro, +44% anno su anno."Nel 2023 abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, con una performance molto positiva nel corso dell'intero anno - ha commentato l'- Questo risultato è stato possibile grazie all'accresciuta desiderabilità dei marchi, sostenuta da una combinazione di iniziative di prodotto, comunicazione e retail. La, grazie nuovamente alla crescita like-for-like a doppia cifra"."Guardando al futuro, siamo consapevoli della persistente incertezza dello scenario geopolitico e macroeconomico, così come delle- ha aggiunto - In questo contesto la nostra priorità per il 2024 rimane quella di sostenere la desiderabilità dei brand e perseguire l'eccellenza nel canale Retail. Come per il 2023, la crescita su base trimestrale potrebbe avere una traiettoria irregolare nel corso dell'anno, ma la nostra ambizione rimane invariata: continuare a generare una crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato".Laè positiva per 197 milioni di euro, che riflette cash-out per investimenti di 759 milioni di euro, incluse acquisizioni strategiche in ambito real estate.Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il prossimo 24 aprile 2024, la distribuzione di undi 0,137 euro per azione.