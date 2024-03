TIM Brasil, Griselli: leader per dividend yield, aumentiamo distribuzione ad azionisti

(Teleborsa) - "si sta godendo il nuovo contesto, mantenendo le promesse fatte al mercato edell'America Latina". Lo ha affermato il CEO di TIM Brasil,, durante la presentazione agli analisti del Piano 2024-26 senza la rete (NetCo).Griselli ha sottolineato che la controllata del gruppo di telecomunicazioni italiano sta ottenendo "risultati superiori a tutti i concorrenti", con il, grazie a una crescita più rapida dei ricavi dei ricavi e dei servizi, una crescita dell'EBITDA più rapida e margine più elevato.Secondo il manager, "ile supporta una strategia "more for more". In particolare, ha citato il fatto che "la percezione della qualità è il primo attributo utilizzato per scegliere un operatore di telefonia mobile, mentre anni fa era il prezzo a far cambiare idea ai consumatori".TIM Brasil si aspetta quindi "una, che rafforza la nostra salute finanziaria e il controllo dei costi, consentendo rendimenti più elevati per gli azionisti e aprendo la strada a nuove possibilità".Inoltre, oggi l'azienda ha compiuto "un altro passo nella continua evoluzione della remunerazione dei nostri azionisti, che porterà a una distribuzione di circa circa 12 miliardi di real brasiliani nei prossimi 3 anni,rispetto agli ultimi tre anni e confermandocidell'America Latina".