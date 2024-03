Borse europee negative. Piazza Affari stabile

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

Amplifon

Iveco

Nexi

Azimut

STMicroelectronics

Banca MPS

ERG

Italmobiliare

Juventus

Danieli

Webuild

Ferretti

Technoprobe

De' Longhi

(Teleborsa) -, dopo l'apertura della BCE a un taglio dei tassi a giugno, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite e chiudere la seduta sulla linea di parità. Stabile sulla piazza di New York l'. dopo il dato sul mercato del lavoro che ha mostrato un aumento degli occupati superiore alle aspettative. Il tasso di disoccupazione in crescita a fronte di attese per una variazione nulla, spinge gli operatori a scommettere che spianerà la strada alla Federal Reserve per iniziare a tagliare i tassi di interesse.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,87%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un calo dello 0,80%.Invariato lo, che si posiziona a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,57%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, piccola perdita per, che scambia con un -0,43%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 33.404 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 35.537 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta dell'8/03/2024 è stato pari a 2,89 miliardi di euro, in calo di 936,7 milioni di euro, rispetto ai 3,83 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 1,98 miliardi di azioni, rispetto ai 2,92 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+4,82%),(+2,65%),(+2,51%) e(+1,91%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,16%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,13%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,91%.del FTSE MidCap,(+11,81%),(+6,15%),(+4,87%) e(+4,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,69%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,69%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,37%.