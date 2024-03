Milano prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento delle Borse europee

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Iveco

Telecom Italia

Saipem

Amplifon

Azimut

Pirelli

Unicredit

ERG

Italmobiliare

Danieli

Maire Tecnimont

Webuild

Tinexta

De' Longhi

Fincantieri

Ferretti

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, che esprimono cautela in vista della pubblicazione del. Uno stop che segue una serie di giornate positive, in scia allein merito ad un possibile taglio dei tassi da giugno. Frattanto, ilconferma una stagnazione dell'economia a fine 2023, come largamente atteso.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,094. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,47%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,59%.piatta, che tiene la parità, pensosa, con un calo frazionale dello 0,23%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.429 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 35.562 punti.Pressoché invariato il(-0,15%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il(+0,02%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 5,90% sui rumors che parlano della vendita della divisione IDV a Leonardo.Scattano le ricoperture su, che mostra un ampio vantaggio del 3,49%.Ben impostata, che mostra un incremento del 3,22%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,49%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,61%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,48%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,37%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,07%.Tra i(+9,15%),(+4,55%),(+2,66%) e(+1,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,22%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,17%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,94%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,40%.