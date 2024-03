Parità di genere, SACE ottiene Certificazione

(Teleborsa) -aggiunge un altro tassello alle iniziative volte a promuovere la gender equality e la Diversity&Inclusion in azienda: il Gruppo assicurativo-finanziario italiano ha, infatti, ottenutorilasciata dall’ente UNITER sulla base di un processo di valutazione di KPI qualitativi e quantitativi e di interviste ai dipendenti rispetto a sei indicatori chiave: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.La parità di genere - spiega la nota - rientra negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e rappresenta la missione 5 del PNNR, che sottolinea l’importanza di ridurre le disparità, stanziando quasi 10 miliardi per lo sviluppo di politiche di inclusione sociale.Il riconoscimento, che attesta l’adozione di misure concrete per ridurree con la definizione della nuova strategia ESG, che punta proprio a massimizzare l’impatto del Gruppo su tutti i 17 Sustainable Development Goals dell’ONU.ha commentato l’Amministratore Delegato di SACE“Questa certificazione, quindi, è un’altra importante tappa che si aggiunge al nostro impegno per essere una ESG Excellence Company: un’organizzazione che punta sulla sostenibilità e sull’inclusione, per migliorare la vita delle proprie persone e per generare benessere per la collettività. Il percorso di trasformazione culturale che stiamo facendo è partito da un tassello strategico: il nostro nuovo stile di leadership EPIC, Extraordinary, Passionate, Inspirational e Connective. Una leadership diffusa in cui tutte le SACE People sono parte attiva del cambiamento, giocando un ruolo di primo piano anche nel promuovere l’inclusione in azienda. E per guardare al futuro, abbiamo aggiunto a questo il nostro nuovo modello di lavoro flessibile,