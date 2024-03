Wall Street chiude in rialzo con commenti Fed e BCE

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude gli scambi in rialzo, confortata dall'ottimismo mostrato dalla Fed e dalla BCE circa la possibilità di un veloce rientro dell'inflazione. E benché un taglio dei tassi non sia esattamente dietro l'angolo, Powell e Lagarde hanno confermato che è vicino il momento per allentare la restrizione monetaria.A New York, l'indicemostra un rialzo dello 0,34%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 5.157 punti. In netto miglioramento il(+1,56%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,14%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,89%),(+1,84%) e(+1,22%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,74%),(+2,28%),(+1,94%) e(+1,79%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,34%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,00%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,88%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+6,88%),(+6,31%),(+4,62%) e(+4,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,61%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,81%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,42%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,36%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%)14:30: Variazione occupati (atteso 198K unità; preced. 353K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,37 Mln barili).