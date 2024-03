Wall Street riflessiva. Posti di lavoro a febbraio sopra attese

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 38.782 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 5.169 punti. Leggermente positivo il(+0,2%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,28%).Il rapporto sull’occupazione di febbraio è risultato superiore alle stime, negli Stati Uniti. Il mese scorso sono stati creati 275.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di quasi 200.000 posti. La disoccupazione è salita dal 3,7% al 3,9%, contro attese per una conferma al 3,7%.