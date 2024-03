Andamento in rosso per l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dopo essersi messe alle spalle i tre eventi principali della scorsa settimana - la riunione della BCE, la testimonianza di Powell e la pubblicazione del rapporto sul mercato del lavoro americano.in Eurozona e Stati Uniti, con l'attenzione rivolta alla pubblicazione di domani sull'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti a febbraio.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,094. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.179 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 78,17 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +134 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,59%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,84%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,30%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,00%.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,71%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 35.289 punti. In frazionale calo il(-0,61%); come pure, negativo il(-0,78%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,98%),(+0,94%),(+0,66%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,70%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,57%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,76%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,27%),(+2,33%),(+2,14%) e(+1,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,03%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,23%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,06%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,88%.