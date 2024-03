Borse europee in calo, a Milano soffrono TIM e A2A

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, in una prima seduta della settimana senza grandi spunti. Oggi non è in programma la pubblicazione di alcun dato rilevante in Eurozona e Stati Uniti, con l'attenzione rivolta alla pubblicazione di domani sull'indice deia febbraio.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,094. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.178,4 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,29%.Invariato lo, che si posiziona a +133 punti base, con ilche si attesta al 3,59%.spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,71%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,46%, e senza slancio, che negozia con un 0%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,64%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,65%, scambiando a 35.306 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,66%; con analoga direzione, negativo il(-1,2%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza dello 0,80%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,62%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,51%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,37% (stamattina ha detto che il debito netto pro-forma salirà a circa 7,5 miliardi di euro a fine 2024 dopo la vendita della Rete).scende del 3,51% (dopo l'accordo da 1,2 miliardi di euro annunciato nel weekend per l'acquisto di alcune reti di distribuzione elettrica di). Calo deciso per, che segna un -3,18%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,18%.Tra i(+8,16%),(+1,94%),(+1,55%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,56%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,56%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,20%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,98%.