Reddit e azionisti venditori puntano a raccogliere 748 milioni di dollari in IPO

(Teleborsa) -, società statunitense che gestisce l'omonimo social media, intende offrireordinarie di Classe A e gliun totale diordinarie di Classe A nell'offerta pubblica iniziale (IPO) che la porterà a essere quotata sul New York Stock Exchange (NYSE), secondo un aggiornamento del filing presso la Securities and Exchange Commission (SEC).La società prevede unper azione compreso tra 31,00 e 34,00 dollari. La raccolta massima per la società è quindi di 519,4 milioni di dollari, mentre se si considerano anche i 228,6 milioni di dollari degli azionisti venditori si arriva a unadi 748 milioni di dollari.Reddit avrà. Le azioni di Classe A avranno un voto per azione. Le azioni di Classe B avranno 10 voti per azione e potranno essere convertite in qualsiasi momento in un'azione di Classe A. Le azioni di classe C non hanno diritto di voto.I detentori delle azioni ordinarie in circolazione dideterranno circa ildel capitale azionario in circolazione dopo il completamento dell'offerta, con gli amministratori e dirigenti esecutivi e le loro affiliate che deterranno circa il 46,7%, dopo l'efficacia degli accordi tra il CEO Steven Huffman, un membro del consiglio di amministrazione e alcuni azionisti, e presupponendo che non venga esercitato l'opzione dei sottoscrittori di acquistare ulteriori azioni per coprire l'over-allotment.Reddit hacirca 1,76 milioni di azioni per determinati utenti e moderatori, noti come, che desiderano partecipare all'offerta pubblica iniziale e hanno creato i propri account prima del 1° gennaio.