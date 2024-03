Somec, risultati 2023 diversi da guidance. Niente dividendi

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha registrato dati di pre-chiusura relativi all'esercizio 2023 da cui è emerso unaper tale esercizio rispetto alla guidance da ultimo pubblicata in data 25 settembre 2023.si attesteranno al di sopra della stima comunicata in data 25 settembre 2023 di circa il 5%; l'si collocherà al di sotto del valore minimo previsto dal range comunicato in data 25 settembre 2023 per una percentuale di circa il 25%; laante-IFRS16 si collocherà al di sopra del valore massimo previsto dal range comunicato in data 25 settembre 2023 di circa il 20%.I risultati dell'esercizio 2023, complessivamente considerati,, spiega l'azienda in una nota.Inoltre, sempre sulla base dei dati di pre-chiusura, è emerso ilprevisti dal contratto diin essere tra la società e alcuni istituti finanziatori, con i quali Somec avvierà prontamente colloqui al fine di soddisfare le condizioni per ottenere un apposito waiver.Tali scostamenti sono, ad una prima analisi, riconducibili adche hanno influito sulla marginalità con conseguente effetto sulla Posizione Finanziaria Netta.