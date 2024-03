Tesmec, Intermonte taglia target price e conferma Neutral

Intermonte

Tesmec

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 0,13 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, confermando la raccomandazione sul titolo a "".Gli analisti scrivono che idel management, con un peggioramento delle tendenze operative nel 4Q sia a livello di conto economico che di posizione finanziaria netta, guidato dal business Trencher che ha sofferto della mancata finalizzazione di alcune negoziazioni, soprattutto nei mercati degli Stati Uniti e del Medio Oriente.Durante la call, il management ha spiegato che il rallentamento nel 4Q è stato causato dai Trencher negli Stati Uniti/Medio Oriente e dallo spostamento al 2024 di alcuni ordini nel Rail (spostamento dei pagamenti anticipati) e nell'Energy Automation. Il management ha inoltre espresso fiducia nel miglioramento della redditività in futuro, mentreLe previsioni fornite per il 2024 indicano vendite in crescita del 10% su base annua, margine EBITDA in miglioramento rispetto al 13,5% del 2023 e posizione debitoria netta in miglioramento rispetto al livello del 2023 di 153 milioni di euro grazie a una riduzione del workingcapita/inventario. Intermonte ha aggiornato il modello e(che erano già al di sotto dei target) del 7% per quanto riguarda le vendite (274 milioni di euro nel FY24, +9% YoY), del 16% per l'EBITDA (40 milioni di euro nel FY24), con l'indebitamento netto ora visto a 151 milioni di euro a fine 2024 rispetto alla precedente stima di 133 milioni di euro."Tesmec è esposta alle opportunità di crescita associate ai crescenti investimenti infrastrutturali (il Medio Oriente è un'area chiave di sviluppo), sebbene ilsia", si legge nella ricerca.