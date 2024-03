Wall Street cauta aspetta dato sull'inflazione di febbraio

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

beni di consumo per l'ufficio

beni industriali

United Health

Nike

Walt Disney

Verizon Communication

Boeing

IBM

Amazon

Caterpillar

Moderna

Warner Bros Discovery

Charter Communications

Xcel Energy

Marvell Technology

Advanced Micro Devices

Micron Technology

Meta Platforms

(Teleborsa) - Prosegue con cautela il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 38.732 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.117 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente negativo il(-0,25%); sui livelli della vigilia l'(-0,11%).Gli investitori attendono i dati chiave sull'inflazione statunitense per avere ulteriori indicazioni sul percorso di politica monetaria della Federal Reserve, dopo i dati contrastanti sul mercato del lavoro della settimana scorsa e l'intervento privo di sostanziali novità da parte del presidente della Fed Jerome Powell davanti al congresso.Domani, alle 13.30 ora italiana (per il cambio d'ora che anticipa l'apertura della Borsa americana alle 14.30) saranno pubblicati i dati di febbraio dei prezzi al consumo (CPI).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,94%) e(+0,47%). Il settore, con il suo -0,80%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,67%),(+2,44%),(+2,32%) e(+1,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,94%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,16%),(+5,90%),(+4,76%) e(+3,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,12%.In apnea, che arretra del 4,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,95%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,83%.