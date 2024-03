Egomnia si quota su EGM PRO. Capitalizzazione di 2,3 milioni di euro

(Teleborsa) -, società attiva nel settore ICT e fondata da Matteo Achilli, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 2,3 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver210 mila euro rinvenienti da un collocamento privato riservato a 29 investitori effettuato a marzo 2024. Ildelle azioni è fissato a 0,50 euro, mentre ilè all'8,99% (escluse le azioni a voto plurimo). Sono infatti presenti 750.000 azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità del socio Matteo Achilli, convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.L'ammissione su(EGM PRO) è prevista per il 22 marzo 2024, con il debutto nei giorni successivi. La quotazione è a cura di Integrae SIM, che riveste il ruolo di Euronext Growth Advisor (EGA).Egomnia, costituita nel 2012 con sede a Roma,: consulenza ICT nei mercati del Gaming, Difesa, TelCo e Spazio e soluzioni informatiche di business per il comparto risorse umane, amministrativo, sicurezza informatica,commerciale e legale. A livello di prodotto, Egomnia ha lanciato il primoattraverso un algoritmo in grado di elaborare ranking quantitativi dei curricula degli utenti ed offre servizi di CV Building e orientamento agli utenti e alle aziende servizi di recruiting, attività di web scraping, gestione dei dipendenti, monitoraggio dei certificati di sicurezza informatica, Direct Email Marketing e Influencer Marketing, gestione del cash flow e servizi Blockchain.La società ha realizzato unal 30 giugno 2023 pari a 1,2 milioni di euro, prevalentemente in Italia, ascrivibile principalmente alla service line Consulenza ICT. L'si è attestato a 123 mila euro.Ilè composto da: Matteo Achilli (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Remo Achilli (Consigliere e Amministratore Delegato); Adriano Rando (Consigliere); Luca Lo Pò (Consigliere); Renato Dedonatis (Consigliere Indipendente).Al momento dell'ammissione,possiede il 93,93% dei diritti di voto e il 91,01% delle azioni ordinarie, mentre il mercato ha in mano il 6,07% dei diritti di voto e l'8,99% delle azioni ordinarie.