Bertolotti si quota su EGM PRO. Flottante inferiore al 10%

(Teleborsa) -, società specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria, ha annunciato l'. L'ammissione è prevista per il 26 marzo 2024, con il debutto nei giorni successivi. La quotazione è a cura di, che riveste il ruolo di Euronext Growth Advisor (EGA).Il gruppo Bertolotti è tra i leader nella progettazione, costruzione e installazione di impianti e sistemi funzionali alla movimentazione, trasporto, lavorazione e manutenzione di materiali e componenti, e di materiale rotabile, principalmente nei settori siderurgico e ferroviario. L'attività del gruppo è oggi svolta attraversoBertolotti dispone di, di cui 4 localizzati in Italia (inclusa la sede principale a Figline e Incisa Valdarno, in Toscana) e 1 in Francia. Allo stato attuale il gruppoper lo svolgimento del proprio business. I ricavi delle vendite e delle prestazioni al 30 giugno 2023 risultano ripartiti nelle seguenti aree geografiche: 27,9% in Italia, 44,3% in Europa e circa il 27,8% Extra-Europa.Alla data di inizio delle negoziazioni la parte del capitale sociale che costituisce il, di conseguenza, non essendo raggiunto il flottante minimo previsto ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, Borsa italiana contestualmente all'ammissione delle azioni della società ne disporrà la, fino a quando il flottante minimo non verrà ripristinato. Borsa Italiana disporrà la revoca delle negoziazioni trascorsi due anni senza che sia stato soddisfatto il requisito minimo del flottante.Il, nominato dall'assemblea in data 4 marzo 2024, è composto da 3 membri: Luca Barneschi (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato), Laura Catalani (Consigliere di amministrazione), Antonio Matassini (Consigliere di amministrazione). Il Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2024 ha nominato Luca Barneschi quale Amministratore Delegato.Prima dell'ammissione,detiene ildelle azioni ordinarie e dei diritti di voto. Il capitale sociale della Barneschi Holding è detenuto al 79,63% da Luca Barneschi e al 20,37% da Chiara Barneschi.