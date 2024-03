Borse europee toniche, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, all'indomani del dato sull’inflazione americana, sostanzialmente in linea con le attese, che ha alimentato le incertezze sull’avvio del primo taglio ai tassi d’interesse da parte della Fed. Tuttavia gli analisti scommettono ancora su una riduzione a giugno.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,095. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,69%, a 78,87 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,60%.poco mosso, che mostra un -0,02%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,03%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,48%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,48%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.062 punti.di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,18%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,10%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,69%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,22%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,58%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,34%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,15%.Tentenna, che cede l'1,10%.Tra i(+4,39%),(+4,15%),(+3,35%) e(+2,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,78%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,73%.