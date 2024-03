Debole il mercato americano dopo dato macro sotto attese

Dow Jones

(Teleborsa) -, incassando la delusione di alcuni(prezzo produzione e vendite dettaglio). Illima lo 0,69%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,65%, scambiando a 5.132 punti.In lieve ribasso il(-0,67%); come pure, in frazionale calo l'(-0,42%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,31%),(-1,12%) e(-0,90%).Al top tra i(+2,59%),(+1,40%),(+1,02%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,85%.Calo deciso per, che segna un -1,78%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,72%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%.Al top tra i, si posizionano(+2,60%),(+2,59%),(+2,51%) e(+1,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,96%.Sensibili perdite per, in calo del 4,58%.In apnea, che arretra del 4,55%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,97%.