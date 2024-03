Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Sul fronte macroeconomico, dagli USA arriveranno oggi gli indicatori sulle vendite al dettaglio e sui prezzi alla produzione di febbraio, utili per valutare lo stato di salute dell’economia e l’andamento dell’inflazione.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,094. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,72%.Scende lo, attestandosi a +120 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,56%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,68%. Stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.949 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 36.101 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+4,78%),(+3,01%),(+2,42%) e(+2,18%), quest'ultima ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,22%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,84%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%.del FTSE MidCap,(+3,85%),(+2,40%),(+2,17%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,00%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,41%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.