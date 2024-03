Piazza Affari in rosso in un'Europa incerta

S&P-500

(Teleborsa) -, in un un contesto generalmente, che risentono anche dell'andamento negativo do Wall Street: l'registra ancora una flessione dello 0,43%. L'uscita diha appesantito le Borse, che si sono indebolite nel corso del pomeriggio.I prezzi alla produzione hanno rilanciato ansie relative ad una, mentre le, in risposta ad un rallentamento dell'economia. Dati cheda parte della fed.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,58%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.158,7 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,19%.Lopeggiora, toccando i +127 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,67%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, piccola perdita per, che scambia con un -0,37%, eavanza dello 0,29%.Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,29%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 35.935 punti.In lieve ribasso il(-0,29%); sulla stessa linea, in discesa il(-0,88%).di Milano, troviamo(+11,42%), nel giorno della prsentazione del Piano,(+4,52%),(+3,49%) e(+3,19%).Fra i più forti ribassi si segnala, che ha archiviato la seduta a -3,04% dopo la pubblicazione del nuovo Piano.Calo deciso per, che segna un -2,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,02%.Tentenna, che cede l'1,32%.di Milano,(+3,85%),(+2,56%),(+2,34%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,24%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,24%.In perdita, che scende del 4,14%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,12%.