Piazza Affari tonica. In luce TIM, vola Iveco

(Teleborsa) -il, al pari delle principali Borse Europee, al taglio di metà di seduta. Sul fronte macroeconomico, dagli USA arriveranno oggi gli indicatori sulle vendite al dettaglio e sui prezzi alla produzione di febbraio, utili per valutare lo stato di salute dell’economia e l’andamento dell’inflazione.Sul fronte valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,093. Lieve calo dell', che scende a 2.167,8 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,06%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +117 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,53%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,38%, piatta, che tiene la parità, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,81%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,41%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 36.177 punti.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,01% nel giorno del Capital Markets Day in cui ha annunciato i nuovi target al 2028 Effervescente, con un progresso del 3,97%.Ben impostata, che mostra un incremento del 3,25% dopo i recenti cali.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,14%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,37%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.del FTSE MidCap,(+3,30%),(+3,12%),(+2,89%) e(+2,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,69%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,54%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,08%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,44%.