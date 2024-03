Borse europee toniche. A Milano corrono le banche

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, nel giorno delle tre streghe (scadono contemporaneamente i future sugli indici, le opzioni sugli indici e le opzioni sulle azioni).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,089. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.163,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,64%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +125 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,66%.avanza dello 0,48%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,2%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,60%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,70%, a 34.023 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.175 punti.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 4,09% premiata dagli analisti di KWB.Buona performance per, che cresce del 2,74%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,46%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,27%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,39% all'indomani dei conti e degli analisti.Vendite su, che registra un ribasso del 2,22%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,45%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,28%.del FTSE MidCap,(+15,39%),(+4,37%),(+3,87%) e(+3,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,93%.Sensibili perdite per, in calo del 4,00%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,49%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.