Debole Wall Street dopo dati macro deludenti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

telecomunicazioni

utilities

beni di consumo per l'ufficio

finanziario

Microsoft

Amazon

Chevron

Apple

JP Morgan

Honeywell International

IBM

Amgen

Alphabet

Microsoft

Alphabet

Xcel Energy

Tesla Motors

Advanced Micro Devices

Warner Bros Discovery

Illumina

(Teleborsa) - Finale debole per la borsa di New York, incassando la delusione di alcuni dati macro peggiori delle attese (prezzo produzione e vendite dettaglio).Si è mosso sotto la parità il, che scende a 38.906 punti, con uno scarto percentuale dello 0,35%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 5.150 punti. Poco sotto la parità il(-0,3%); senza direzione l'(-0,07%).(+1,10%) e(+0,55%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,81%),(-0,78%) e(-0,71%).Tra i(+2,49%),(+1,29%),(+1,18%) e(+1,15%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,76%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,66%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%.Al top tra i, si posizionano(+2,54%),(+2,49%),(+2,43%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,06%.Seduta negativa per, che scende del 3,97%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,62%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,52%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Empire State Index (atteso -7,6 punti; preced. -2,4 punti)13:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,8%)13:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)14:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,03%)14:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)15:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 77,3 punti; preced. 76,9 punti).