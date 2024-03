Borse europee in leggero rialzo in attesa delle banche centrali

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, all'inizio di una. Nei prossimi giorni gli occhi saranno puntati sulle riunioni di Fed, BoJ e BoE. In particolare, pesa la BoJ potrebbe abbandonare già domani la politica ultra-espansiva, mentre saranno importanti i segnali che arriveranno dal grafico a punti che sintetizza le posizioni del Consiglio Direttivo della Federal Reserve dopo gli ultimi dati più forti delle attese.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,09. L'è sostanzialmente stabile su 2.155,3 dollari l'oncia. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,91%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +126 punti base, con ilche si posiziona al 3,70%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,35%, senza slancio, che negozia con un +0,16%, eè stabile, riportando un moderato +0,09%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,43% a 34.085 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,43%, portandosi a 36.246 punti. Leggermente positivo il(+0,46%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,59%).di Milano, troviamo(+3,23%),(+2,33%),(+1,92%) e(+1,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,29%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,30%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,27%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,71%.Tra i(+5,87%),(+5,87%),(+5,08%) e(+3,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,32%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,07%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,56%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.