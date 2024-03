Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - La Borsa di New York taglia il traguardo di metà seduta al rialzo, mentredi questa settimana, con i dati sull'inflazione più forti del previsto della scorsa settimana che hanno spinto gli investitori a riconsiderare quando e in che misura i funzionari della banca centrale abbasseranno i tassi quest'anno.Nel meeting delnon è attesa nessuna variazione al costo del denaro, con i tassi sui fed funds invariati a 5,25-5,50%, ma arriveranno importanti indicazioni dal Summary of Economic Projections (il cosiddetto Dot plot, ovvero il documento che riassume le proiezioni di crescita, inflazione e tassi dei funzionari Fed) e della conferenza-stampa del presidente Jerome Powell.L'indicemostra un rialzo dello 0,37%; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,86% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 5.161 punti. Buona la prestazione del(+1,3%); con analoga direzione, in rialzo l'(+1,03%).(+2,99%),(+0,91%) e(+0,91%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,50%),(+1,44%),(+1,40%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,22%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,76%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+5,99%),(+4,99%),(+4,86%) e(+4,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,32%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,84%.