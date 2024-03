IWB, upgrade a Buy da Equita dopo la debole performance

Equita

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -ha migliorato laa "" su(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, incrementando anche ilper azione (+11%), dopo la debole performance.Nella call di commento ai risultati 2023 , pur confermando il contesto di pressione sui prezzi di vendita, ile committed per una crescita a volume, supportata anche dalle iniziative commerciali avviate nel 2023 (nuovi mercati come Brasile, Turchia, Africa, ingresso nel duty free in Canada, rafforzamento della distribuzione sull`HoReCa in Italia e sul mercato US).Pur non indicando una guidance di EBITDA, la società ha ricordato i, ovvero la coda degli aumenti prezzo implementati nel 2023 (e pienamente visibili solo dal 4Q23), i costi del vetro (oltre il 10% del fatturato) attesi in calo double digit, circa 1 milione di risparmi sui costi energetici (anche grazie ai nuovi impianti fotovoltaici), circa 2 milioni di efficienze produttive nel distance selling (grazie a pianificazione integrata della produzione), costi dell'uva almeno stabili, circa 0,5-1 milioni di risparmi sui G&A dalla riorganizzazione societaria.Il broker conferma la(FY24E -1% YoY), ma, ora in crescita del 6% YoY (in miglioramento di circa 3 milioni) con margine +80 bps YoY, in quanto pensiamo che i vari tailwinds citati dal management possano più che compensare il rintracciamento dei prezzi di vendita.