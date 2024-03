Moderati guadagni sui mercati asiatici, Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con, mentre gli investitori digeriscono il cambiamento epocale della politica monetaria della(alzato i tassi di interesse per la prima volta in 17 anni e ha abbandonato la sua politica di controllo della curva dei rendimenti), in attesa della decisione di stasera dellastatunitense.Intanto, laha mantenuto invariati i tassi di riferimento sui prestiti a uno e a cinque anni rispettivamente al 3,45% e al 3,95%.Rimane intorno alla linea di parità(+0,1%), mentre sale(+0,55%). Guadagni frazionali per(+0,33%); come pure, buona la prestazione di(+1,28%).Senza direzione(+0,21%); in rialzo(+1,49%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,43%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato 0%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,01%.Il rendimento dell'tratta 0,73%, mentre il rendimento delè pari 2,3%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -810,2 Mld ¥; preced. -1.758,3 Mld ¥)01:30: PMI manifatturiero (atteso 47,5 punti; preced. 47,2 punti)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,2%).