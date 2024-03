Wall Street cauta. Atteso verdetto tassi Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, in attesa del verdetto, stasera, della Fed sui tassi d’interesse. Le aspettative sono per un nulla di fatto sul costo del denaro, dunque la banca centrale americana manterrà i tassi fermi, ma il mercato si concentra sul dot plot e sulle parole del presidenteper cercare di prevedere se il ciclo dei tagli inizierà effettivamente a giugno.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 39.082 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.174 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,08%); come pure, sulla parità l'(-0,13%).