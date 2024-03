Tonica Wall Street il giorno dopo la Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Wall Street avvia la seduta al rialzo, in scia alle indicazioni giunte ieri dalla Fed, che ha confermato la possibilità di tre tagli dei tassi quest'anno.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,50%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.251 punti. In denaro il(+0,95%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,41%).