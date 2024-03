Sui livelli della vigilia la Borsa di New York, FedEx vola dopo i conti

Nike

(Teleborsa) -, dopo i nuovo record segnati ieri, in scia all'e ai dati macroeconomici ancora incoraggianti che evidenziano la solidità della crescita statunitense."La maggior parte delle banche centrali dei Paesi sviluppati ha confermato inequivocabilmente la propria inclinazione all'allentamento questa settimana - commenta Frederik Ducrozet, Head of Macroeconomic Research di Pictet Wealth Management - La Banca nazionale svizzera è stata la prima a effettuare un taglio di 25 punti base in questo ciclo; in controtendenza la Banca del Giappone, che ha aumentato i tassi per la prima volta dal 2007. Continuiamo a prevedere che Federal Reserve, Banca Centrale Europea e Banca d'Inghilterra. Ma soprattutto, è iniziato il".Senza alcun dato macroeconomico rilevante in calendario, gli investitori oggi terranno d'occhio le. Tra questi c'è il presidente Jerome Powell, che tuttavia non dovrebbe intervenire sulla politica monetaria.Tra i titoli che hanno pubblicato la, sono arrivate alcune indicazioni per il. In particolare,ha avvertito che i suoi ricavi nella prima metà dell'anno fiscale 2025 si ridurranno, mentreprevede ricavi annuali e profitti inferiori alle aspettative.Sempre sul fronte deiha comunicato un utile del terzo trimestre sopra le attese degli analisti, mentre il board ha approvato un nuovo buyback.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a -0,01% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.243 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(-0,07%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(+0,04%).