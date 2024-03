TISG, Intermonte alza target price e conferma Buy

Intermonte

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 12,0 euro) ilsu(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, mantenendo ilsul titolo a "". L'aggiornamento della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha pubblicato risultati 2023, che hanno confermato quanto indicato nella pubblicazione preliminare.Nel Capital Markets Day di inizio mese, il management ha delineato gli"che riteniamo siano", si legge nella ricerca. Nel 2024 TISG punta a ricavi di 400-420 milioni di euro (confermando le precedenti indicazioni) con un EBITDA margin al 17-17,5%; Al 2025 i ricavi sono attesi a 430-450 milioni di euro con un EBITDA margin al 18-18,5%; leva finanziaria confermata su livelli neutrali per tutto il periodo. Il dividendo annuale si conferma al 40-60%, in linea con il passato.Il broker evidenzia che TISG ha finora ottenuto "un'impressionante crescita dei ricavi" (CAGR 2009-23 21,6%; CAGR 2020-23 +45,6%) affermandosi tra i principali produttori globali di super/megayacht (il terzo cantiere navale più grande al mondo per yacht di oltre 50mt). Ancora più importante, "l'azienda si è dimostrata affidabile e hae crediamo che questo track record continuerà". Tutte le strutture necessarie per la prossima fase di crescita sono state completate e operative, lasciando che il management si concentri completamente sulla realizzazione e sulla crescita, il che dovrebbe aiutare a superare il traguardo dei 500 milioni di euro di ricavi entro il 2027 (potenzialmente prima)."Grazie al suo posizionamento tra i principali attori nella fascia più alta del settore della nautica da diporto, al suo business e alle sue strutture uniche e complete, nonché all'elevata visibilità sulle prospettive e alla generazione di cassa confermata negli obiettivi aziendali, TISG sembra- viene sottolineato - La chiara opportunità di sfruttare ulteriori opportunità attraverso i marchi Perini Navi e Picchiotti, così come nuovi progetti semi-custom, aggiungono ulteriore vantaggio alla storia".