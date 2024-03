Bertolotti verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 14,4 milioni di euro

(Teleborsa) -, società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi complessi e all'avanguardia per la movimentazione di materiali e la manutenzione di materiale rotabile, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 14,4 milioni di euro, dopo averappena 291.400 euro. Ildi collocamento è pari a 4,7 euro per azione, al limite superiore della forchetta individuata in precedenza (4,2-4,7 euro per azione).Ilè al 2,02%, con 6 azionisti totali al momento dell'ammissione. Barneschi Holding S.r.l. (che fa capo all'AD e presidente Luca Barneschi) ha il 97,98% del capitale sociale e dei diritti di voto.Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell'alle negoziazioni su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale () arriverà domani, mentre la campanella a Palazzo Mezzanotte è fissata al. Non rispettando il flottante minimo previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (10%), il titolo resterà sospeso fino a quando il flottante minimo non sarà rispettato.La società ha scelto une ritiene di poter esprimere già nel 2024 un processo di consolidamento del management, con l'innesto di nuove figure in grado di rendere sostenibile (e scalabile) la crescita del business, e una performance industriale tale da poterle consentire di raccogliere ulteriori capitali ad una valorizzazione sempre maggiore.Come ha detto l'AD Luca Barneschi a Teleborsa , Bertolotti "ha chiuso il 2023 con oltre 35 milioni di euro di Valore della Produzione e un EBITDA superiore a 3 milioni di euro. Siamo entrati nel 2024 con circa 70 milioni di euro di backlog. Quindi crediamo di poter. Ci sembrava giusto e coerente entrare nell'EGM PRO per essere presenti in Borsa e operare in maniera precisa, dimostrando che quello che diciamo poi lo manteniamo".