Borse europee caute. Focus su inflazione

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Leonardo

Banca MPS

Telecom Italia

Brunello Cucinelli

Campari

Inwit

Pirelli

Cementir

LU-VE Group

Caltagirone SpA

SAES Getters

Juventus

Fincantieri

Ariston Holding

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, con l'attenzione degli investitori puntata sul fronte macroeconomico, in vista della pubblicazione dei nuovi dati sull’inflazione in Europa e negli USA. Atteso con maggiore interesse l'indice PCE americano, che misura l’inflazione in rapporto alle spese per consumi, l’indicatore preferito dalla Fed per valutare aggiustamenti di politica monetaria.Questa sarà una settimana corta: i mercati continentali saranno chiusi venerdì per le festività pasquali e riapriranno i battenti martedì 2 aprile.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,17%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 81,34 dollari per barile, in forte calo dello 0,88%.Sulla parità lo, che rimane a quota +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,67%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,28%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,40%, consolidando la serie di sette rialzi consecutivi, avviata il 15 di questo mese; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.675 punti.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 4,40%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,73%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,25%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,16%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,99%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,87%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,76%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+3,63%),(+3,36%),(+3,33%) e(+3,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,62%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,54%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,65%.