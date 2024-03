Debole Wall Street in attesa di dati macro, male Intel e AMD

Apple

(Teleborsa) -, mentre gliche potrebbero fornire ulteriori indizi sul percorso della Federal Reserve. In particolare, al termine di questa settimana sono in agenda i dati di febbraio del, misura preferita per giudicare l'andamento dei prezzi da parte della banca centrale statunitense.Nella sua ultima riunione, laha, ribadendo di non avviare la fase espansiva "fino a quando non avrà acquisito maggiore fiducia nel fatto che l'inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2%". Il nuovo grafico a punti ha confermato per il 2024 le proiezioni di dicembre (3 tagli da 25pb) ma ha previsto un taglio in meno nel 2025 (3 anziché 4) e nel 2026 (3 anziché 4).i titoli, dopo che l'autorità antitrust dell'UE ha avviato un'indagine su questi colossi tech per potenziali violazioni del Digital Markets Act, che potrebbe portare a multe per le aziende.Sempre in ambito tech, anche se nel campo deisono sotto pressione dopo che il Financial Times ha riferito che la Cina limiterà l'uso dei loro chip e server nei computer governativi.c'è sicuramente, che ha annunciato importanti, con Dave Calhoun che lascerà la carica di CEO alla fine del 2024. Inoltre, il presidente Larry Kellner ha informato la società che non intende candidarsi alla rielezione alla prossima assemblea annuale degli azionisti, con il board che eleggerà Steve Mollenkopf al suo posto.Guardando ai, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 39.403 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.217 punti. In rosso il(-0,81%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,52%).