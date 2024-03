Dotstay, la perdita si allarga a 1,2 milioni di euro nel 2023. Crescono gli immobili

Dotstay

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha chiuso ilconpari a 747 migliaia di euro, in crescita del 100% rispetto al 31 dicembre 2022. Glitotali sono 72, di cui 56 in locazione diretta e 16 in gestione immobiliare, rispetto ai 40 del 31 dicembre del 2022.L'è pari a -915 migliaia di euro rispetto a -145 migliaia di euro registrati al 31 dicembre 2022, frutto dell'aumento del numero di immobili in locazione diretta coerentemente con il nuovo trend di mercato di favorire gli affitti a lungo termine rispetto a quelli a breve. L'incremento maggiore è stato registrato nei costi per godimento di beni di terzi che passano da 202 migliaia di euro a 767 migliaia di euro per effetto dell'esborso sia dei depositi cauzionali che dei canoni di locazione in relazione ai 36 immobili acquisiti durante il 2023. Ilè pari a -1,2 milioni di euro, rispetto a euro -252 migliaia di euro al 31 dicembre 2022."Siamo. Il significativo aumento dei volumi testimonia la giusta direzione della nostra attività con un numero sempre crescente di clienti che conoscono la nostra offerta e che si affidano a noi - ha commentato l'- Non vogliamo assolutamente fermarci qui e per questo stiamo lavorando per potenziare la rete di vendita ricorrendo a contratti di agenzia con agenti anche non monomandatari. Questo con lo scopo di esportare il più possibile il format di Dotstay che per le sue caratteristiche manifesta una vocazione internazionale""Mi preme inoltre ricordare il lancio del servizio di Concierge, che ha l'obiettivo di far sì che i nostri clienti abbiano a disposizione per l'intera durata del loro soggiorno, un vero maggiordomo che sia in grado di rispondere a ogni loro esigenza - ha aggiunto - Questo servizio migliora concretamente l'engagement dei nostri clienti e rappresenta un enorme driver di crescita per la società nel medio-lungo termine. Tutti questi, ancora negativa, ma stiamo lavorando per il suo miglioramento, anche grazie alla messa a regime degli investimenti fatti sugli immobili".Laè positiva (cassa) di 699 migliaia di euro, rispetto ad una posizione finanziaria netta positiva (cassa) di 1,9 milioni di euro al 31 dicembre 2022.Dotstay ha spiegato che è pertanto del tutto ragionevole prevedere che il 2024 sarà l'anno in cui inizierà la riduzione della forbice tra ricavi e costi strutturali. Il fatturato continuerà a crescere. Il portafoglio immobiliare si amplierà con nuovi immobili in locazione diretta ritenendo probabile il