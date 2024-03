Listini azionari europei cauti in attesa dei dati macro. Bene Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una. In controtendenza il FTSE MIB, che sale trainato da Saipem e TIM, e con una buona performance del comparto bancario. Sui mercati prevale comunque un clima attendista in funzione di una serie di dati sull'inflazione in arrivo nel corso della settimana sia in Europa che negli Stati Uniti.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,01%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,47%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 82,04 dollari per barile, con un ribasso dell'1,75%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +132 punti base, con ilche si posiziona al 3,68%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,31%, senza slancio, che negozia con un -0,17%, eè stabile, riportando un moderato 0%.Segno più in chiusura per il, con ilin aumento dello 0,86%, consolidando la serie di sette rialzi consecutivi, avviata il 15 di questo mese; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 36.831 punti. Guadagni frazionali per il(+0,21%); come pure, positivo il(+0,84%).Ildel 25/03/2024 degliin Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,47 miliardi di euro, con una variazione dell'1,90%, rispetto ai precedenti 2,52 miliardi.di Milano, troviamo(+6,07%),(+4,18%),(+4,08%) e(+2,73%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,19%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,91%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%. Tentenna, che cede lo 0,54%.di Milano,(+5,61%),(+4,45%),(+3,47%) e(+3,02%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,70%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,73%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,56%.scende dell'1,67%.