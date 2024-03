Borse asiatiche in ordine sparso

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per la borsa di(+0,09%), mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche, in scia alla correzione degli indici azionari americani, in attesa dei nuovi dati macroeconomici, a partire dai prezzi alla produzione, in Giappone fino ai dati di febbraio del deflatore dei consumi, in USA. La misura preferita per giudicare l'andamento dei prezzi da parte della banca centrale statunitense, potrebbe fornire ulteriori indizi sul percorso della Federal Reserve.Rimane ai nastri di partenza(+0,14%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.Positivo(+0,84%); sulla stessa linea, poco sopra la parità(+0,69%).Poco sotto la parità(-0,3%) che ha riaperto i battenti oggi dopo la chiusura per festività, la vigilia; buona la prestazione di(+1,49%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,22%. La giornata del 25 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,13%.Il rendimento per l'è pari 0,73%, mentre il rendimento deltratta 2,33%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. -6,7%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 2,3%).