Mid e small cap, Intermonte continua a ritenere che titoli Growth recupereranno terreno

Intermonte

(Teleborsa) - Nell'ultimo mese,(in misura minore)(in misura maggiore), in parte per via di risultati inferiori alle attese. Lo si legge nel report mensile disull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap, a cura di Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research."In molti casi, abbiamo la sensazione che il mercato abbia puntato troppo su titoli che avevano già registrato performance deboli e che ora vengono scambiati a multipli interessanti - si legge nel report - Come nei mesi scorsi, ladi prezzo". In generale, Intermonte continua a ritenere che i titoli Growth recupereranno terreno e che le mid/small cap siano un ottimo proxy del Growth in Italia.Osservando l'andamento degli indici ufficiali italiani, gli analisti notano che ladelle large cap nell'ultimo mese (misurata moltiplicando i volumi medi per i prezzi medi in un determinato periodo) è superiore del 3,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa ed è in crescita del 6,4% a livello annuale. Il: nello specifico, la liquidità per le mid cap è scesa del 5,0% YoY, mentre per le small cap è in aumento del 7,9% YoY. Questi ultimi dati sono influenzati dalle recenti rimodulazioni degli indici, mentre la liquidità delle small cap è in calo dell'1,4% su base mensile.