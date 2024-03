Wall Street poco mossa, vola Krispy Kreme dopo accordo con McDonald's

McCormick

(Teleborsa) -, mentre gli investitoridi interesse della Federal Reserve. I riflettori sono puntati sulla lettura cruciale di febbraio dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (), l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed. La pubblicazione è prevista per venerdì, quando i mercati statunitensi saranno chiusi per la festività del Venerdì Santo.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 69% per un, in aumento rispetto al 59% di una settimana fa.Intanto, glisono aumentati più delle attese a febbraio, l'indiceFHFA a gennaio ha segnato un -0,1% m/m e +6,3% a/a, mentre l'indice dei prezzi delle case S&P Case-Shiller ha mostrato sempre a gennaio un -0,1% m/m e +6,6% a/a.Tra le storie di giornata,ha registrato vendite e utili in aumento nel primo trimestre,ha previsto ricavi in crescita fino a 114 miliardi di dollari nel 2026,ha annunciato un'espansione della partnership nazionale conGuardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a +0,1% sul, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 5.230 punti. In moderato rialzo il(+0,38%); pressoché invariato l'(+0,19%).