Vincenzo Marinese è il nuovo presidente della Fondazione di Venezia

(Teleborsa) -, vicepresidente di Confindustria, è il. A nominarlo il Consiglio Generale Dell’Ente, nell’ambito di una seduta che ha visto anche l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2023 e la nomina di tre Consiglieri di Amministrazione e Generali. Si tratta di Anna Saetta, prorettrice vicaria dell’Università Iuav di Venezia, nel Consiglio Generale, e, per il Consiglio di Amministrazione, di Agar Brugiavini, docente di Economia Politica a Ca’ Foscari, e del già prefetto di Venezia Carlo Boffi Farsetti (questi ultimi erano già presenti in Fondazione come Consiglieri Generali).Nel dettaglio,netto della Fondazione di circa 900 mila euro, passando da 364,2 a 365,1 milioni. L’avanzo di esercizio ammonta a 4,5 milioni di euro, con un incremento del 4,4% rispetto alle previsioni del DPP (Documento Programmatico Previsionale) e del 74,6% rispetto al 2022.Le erogazioni per il territorio. In particolare, il 34% è andato a sostenere il settore Educazione, istruzione e Formazione, il 29% quello dell’Arte, attività e beni culturali, il 24% altri settori rilevanti per lo sviluppo sociale ed economico dell’area metropolitana e quasi il 13% è andato alla Ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto riguarda le modalità di erogazione,, il 28% in partnership con altri soggetti, mentre la modalità dei contributi e delle donazioni ha interessato il 31% degli interventi.A beneficiare dell’attività erogativa della Fondazione sono stati soggetti di primaria importanza nel tessuto veneziano come la Fondazione Teatro La Fenice, le due Università, il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, a cui sono andati contributi rispettivamente per 700.000, 500.000 e 100.000 euro. Confermato il Bando Cultura, sostenuto nel 2023 con 260.000 euro, così come l’erogazione alle Fondazioni di Comunità, alle quali sono andati 140.000 euro. Rafforzato, nel 2023, il sostegno ad iniziative per il welfare e l’educazione, a partire dai 637 mila euro destinati al Fondo per la Repubblica Digitale, fino ai 530 mila euro destinati al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e i 112 mila euro a favore dalla Fondazione con il Sud. Nell’ambito delle iniziative a supporto della formazione, del sociale, dell’innovazione e della sostenibilità rientrano inoltre i contributi alla Venice Gardens Foundation Onlus, al MIT DesignX Venice, alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, a #nonsolocompiti, a Imprenditore Non Sei Solo, per un totale complessivo di 175.000 euro. L’esposizione erogativa della Fondazione di Venezia verso la Fondazione M9 rimane assestata a 1,9 milioni.Per quanto riguarda la voce relativa ai costi, al netto di alcune voci di costo non ricorrente connesse alla cessione dell’immobile di Rio Novo e al cambio della sede dell’Ente,rispetto al consuntivo dell’anno precedente."Ringrazio il Consiglio Generale per la fiducia che mi è stata accordata con la nomina a Presidente – è il primo commento del– unche intendo onorare attraverso la promozione di interventi che abbiamo sempre al centro le persone, la cultura e lo sviluppo del territorio veneziano. Penso in particolare a tre linee d’azione per me strategiche, ossia condivisione, dialogo come elemento di aggregazione, identità come valore capace di dire al meglio ciò che concretamente la Fondazione è. E che diaIl mio ringraziamento va ovviamente anche al professor Michele Bugliesi, da cui raccolgo l’eredità di una Fondazione solida che desidero sia riconosciuta ogni giorno di più come catalizzatore di un nuovo sistema di rapporti integrati, sostenibili e rigenerativi in seno alla città e non solo. Un vero e proprio Sistema Venezia di cui la Fondazione sarà sempre più fulcro autorevole e riconosciuto"."Mi congratulo con Vincenzo Marinese – dichiara– per la nomina a nuovo presidente di una Fondazione che, grazie alla sua guida, non mancherà di dare ulteriori soddisfazioni. Il bilancio appena approvato è, in questo senso, di buon auspicio, con un nuovo aumento del patrimonio netto e la confermata tendenza alla contrazione dei costi. Sono certo che con la nuova presidenza la Fondazione di Venezia consoliderà questo virtuoso cammino, arricchendolo di nuovi stimoli per interventi innovativi".