Prevalgono le vendite a Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole pere borse asiatiche e per il listino di, in attesa delle minutes del Fomc domani. scambia con un calo dello 0,18% il; sulla stessa linea, si muove al ribasso, che perde lo 0,58%.Pesante la Borsa di(-1,83%); come pure, variazioni negative per(-0,72%).Leggermente negativo(-0,25%); consolida i livelli della vigilia(-0,16%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,11%. Ribasso scomposto per l', che esibisce una perdita secca dell'1,82% sui valori precedenti. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,06%.Il rendimento dell'scambia 0,98%, mentre il rendimento per ilè pari 2,33%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,8%; preced. 7,7%)01:50: Bilancia commerciale (preced. 366,5 Mld ¥)02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 49,6 punti)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%).