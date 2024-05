Borse europee negative. Piazza Affari tiene sulla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo i dati sull', che sembrano allontanare un taglio dei tassi anche per la BoE e in attesa delle, in uscita questa sera.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,25%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,74%.In salita lo, che arriva a quota +130 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,81%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,30%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,45%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.536 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 36.743 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,04%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il(-0,02%).di Milano, troviamo(+3,05%),(+2,91%),(+1,84%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,57%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,16%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.di Milano,(+2,63%),(+2,44%),(+2,16%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,86%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,78%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,76%.