Fabrick acquista il 75% di finAPI e si rafforza nella DACH Region

(Teleborsa) -, società operativa nell’Open Finance, annuncia un, uno di principali operatori tedeschi di soluzioni Open Finance. L’operazione prevededi finAPI. Il restante% della società resterà ai due fondatori,, che continueranno a svolgere ruoli di responsabilità all’interno della società, garantendo continuità di relazione con il mercato e il portfolio clienti.Fondata a Monaco di Baviera nel 2008 per sviluppare soluzioni per l'aggregazione e analisi dei dati finanziari,. Serve oltre 350 clienti, tra cui banche, fornitori di servizi finanziari, fintech, assicurazioni e software provider oltre che in Germania anche in Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.Con questa operazione, quindi,come quello della DACH Region, acquisendo unae posizionandosi tra gli operatori più rilevanti nel segmento Open Finance a livello europeo.Sommando ilnel 2023, con oltre 800 clienti complessivi, infatti, sidi euro di valore intermediato e, portando Fabrick a diventare il principale operatore nei due mercati di riferimento italiano e tedesco."Questo accordo, dopo il recente aumento di capitale con Mastercard e Gruppo Reale Mutua e l’acquisizione di JudoPay nel Regno Unito, è un’altra tappa importante per Fabrick perché ci permette di proseguire nella strategia di internazionalizzazione definita fin dalla nostra nascita", sottolinea, CEO di Fabrick, aggiungendo che la DACH Region è "un'area di grandissime prospettive e chiave per raggiungere la dimensione ottimale e cogliere le crescenti opportunità offerte dal settore in cui ci muoviamo".Laè confermata anche dai risultati dello studio "Embrace Embedded Finance For Seamless Payment Success: A Spotlight On Europe", realizzato da Forrester Consulting per Fabrick. Deiha dichiarato che investirà onei prossimi 24 mesi. Nello specifico, il 77% del campione assegnerà un’alta priorità a soluzioni di orchestrazione dei pagamenti e il 71% a soluzioni per accettare pagamenti account to account via API., CEO di SCHUFA, ha dichiarato: “Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato intensamente con l’obiettivo di creare il maggior valore possibile per i privati e per le aziende. La tecnologia svolge un ruolo importante nello sviluppo di prodotti e servizi orientati ai bisogni del cliente e questo richiede partner forti in grado di concentrarsi sullo sviluppo a livello tecnologico. In questo senso, Fabrick rappresenta il partner ideale per l'ulteriore sviluppo di finAPI"., CEO e Co-founder di finApi e, COO e Co-founder di finAPI, hanno dichiarato: “L'operazione con Fabrick, con il suo approccio europeo, offre grandi opportunità per tutti. Insieme al business del mercato tedesco, continueremo a definire attivamente il futuro dell'Open Finance in Europa".