Energy, Websim migliora giudizio a Buy dopo acquisizione Enermore

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () ha migliorato lasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei sistemi di accumulo per l'energia da fonte rinnovabile (BESS, Battery Energy Storage System), a "" da "Outperform", rivedendo al rialzo anche ilper azione (dai precedenti 2,35 euro). La revisione del giudizio arriva all'indomani dell' annuncio dell'acquisisce dell 90% di Enermore Gli analisti scrivono che, nonostante l'operazione non appaia significativa in termini dimensionali, l'acquisizione di Enermore rivesta una, tanto da poter costituire un importante impulso per lo sviluppo futuro del gruppo, sia a livello geografico che di mercato BESS di medie e grandi dimensioni, dove prodotti altamente personalizzati implicano la necessità di know-how specialistico per gestire le esigenze specifiche dei clienti.Tra i principali vantaggi che Websim vede da questo accordo vengono evidenziati: (i)ingegneristico sull'installazione e manutenzione di BESS di medie e grandi dimensioni; (ii) il know-how del management nei sistemi di accumulo tramite tecnologia EDGE, integrando le competenze cloud di Energy grazie alla controllata EnergyInCloud; (iii), che è una geografia target nei piani di Energy; (iv) facilitare l'interazione con i clienti EPC; e, non ultimo, (v) il fatto che le due aziende si sono abituate a lavorare insieme.