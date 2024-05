Next Geosolutions Europe debutta su EGM con il brindisi

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -sul mercato Euronext Growth Milan, dove registra unper azione dopo una iniziale sospensione per eccesso di rialzo.NextGeo, società attiva a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, in particolar modo per il settore energetico, ha chiuso l'IPO con il, di cui 8 milioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale , con"Siamo molto soddisfatti del percorso di quotazione. Un percorso non facile, soprattutto all'inizio, ma siamo molto contenti perché ile abbiamo avuto un eccesso di, superando", ha commentato l'Amministratore delegato, ammettendo che on ci si aspettava un successo così grande. "Eravamo ottimisti - ha precisato il manager - ma una raccolta così importante non ce l'aspettavamo"."Credo che la società abbia interessato gli investitori: opera in un mercato molto particolare, in fortissima crescita - ha spiegato Ranieri - il nostro posizionamento è molto importante e stiamo crescendo in questo settore; siamo protagonisti dell'Energy Transition, che è ormai un elemento molto importante della nostra attualità, e lavoriamo molto nelle rinnovabili; siamo una società internazionale e questo ha fatto sì che molti investitori si interessassero al progetto".A proposito dell'per la seconda metà dell'anno, l'Ad ha affermato "abbiamo un, supereremo isu contratti già firmati, abbiamo un complessivo. Confermiamo quindi i risultati che avevamo previsto all'inizio dell'anno"., Presidente del Consiglio di Amministrazione di NextGeo ha parlato didall'incontro con Giovanni Ranieri, in cui è nata l'idea di "sviluppare un'azienda diversa, un'azienda che si basasse su nuove tecnologie, non soltanto sulle unità navali" e dalla convinzione che "la maniera per crescere esponenzialmente era essere avanti, non rimanendo legati soltanto al settore tradizionale, ma tentare di andare avanti e"."Questo è stato possibile unendo le competenze e i 110 anni di storia della Marnavi in mare" ha proseguito il Presidente, che è anche"Ho iniziato da bambino ad andare sulle navi - ha aggiunto - così come Vanni Ranieri all'università ha sviluppato il suo sapere nel campo della Geoscience. Unitamente al suo team, unitamente ai nostri equipaggi, siamo riusciti ad avere questo achievement. La- asset light - una società che grazie alla sua strutturaagli andamenti del mercato"., al passo con le necessità di mercato. Erano tutti obiettivi prefissati, ci saremmo sicuramente potuti arrivare con le nostre forze, ma l'IPO è stato per noi uno speed-up per essere in grado di raggiungere nei tempi giusti gli achievement che ci metteranno in condizioni di mantenere la nostra posizione di mercato e migliorarla", ha concluso il Presidente.