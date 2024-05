Piazza Affari debole assieme alle altre Borse europee

Nvidia

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Leonardo

Moncler

Enel

Terna

Snam

Hera

BFF Bank

El.En

The Italian Sea Group

Anima Holding

Cembre

Alerion Clean Power

OVS

Intercos

(Teleborsa) -., in scia alla performance debole dell'Asia ed ai dati sull', che si è ridotta meno delle aspettative, allentando le speculazioni per un taglio dei tassi a giugno da parte della Bank of England.Cautela anche in vista della pubblicazione dei, dopo una serie di interventi di banchieri della Fed, che sembrano allontanare il timing di un taglio dei tassi USA. Occhi puntati anche suoiL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,085. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dell'1,30%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +129 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,81%.piccola perdita per, che scambia con un -0,27%, tentenna, che cede lo 0,33%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,50%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,39%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.676 punti.Senza direzione il(+0,07%); sulla stessa linea, pressoché invariato il(-0,1%).di Milano, troviamo(+1,30%),(+1,24%) e(+1,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,59%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,56%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,50%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,29%.del FTSE MidCap,(+3,52%),(+2,08%),(+1,48%) e(+1,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,08%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,77%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,64%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,04%.