Regno unito, prezzi alla produzione crescono meno del consensus

(Teleborsa) - Crescono meno dlele attese i prezzi alla produzione del Regno Unito nel mese di aprile 2024. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), l'indice dei prezzi alla produzione (output) è salito dello 0,2% su base mensile, come il mese precedente, rispetto al +0,4% stimato dagli analisti.A livello annuale, si è registrata una variazione pari a +1,1%, contro il +0,7% del mese precedente e rispetto al +1,2% atteso.L'indice core, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, non ha registrato variazioni su mese (+0,3% a marzo) ed è salito dello 0,2% su base annuale, come a marzo.